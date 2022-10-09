Munzur Dağının yüksek kesimlerine kar yağdı

Erzincan kent merkezinde gece etkili olana sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı Munzur Dağlarının zirve noktalarını beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.