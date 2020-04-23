Munzur Dağları yeşillenecek

Yukarı Fırat bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan, yerleşim olarak Tunceli ile Erzincan arasındaki platoda 130 kilometre uzunlukta batıdan doğuya Avcı Dağları'na doğru uzanan Munzur Dağları, Tatlısu köyü sakinlerinin ağaç seferberliğiyle yeşillenecek.

Buzul gölleri, yabani türde çeşitli hayvanlar, sayısız bitki ve çiçek türleri, akarsular, dereler, yaylaların bulunduğu Munzur Dağları'nın daha yeşil bir görünüme kavuşması için harekete geçen vatandaşlar, Bursa Kestel'den Erzincan'a tırla 37 çeşitten oluşan bin adet fidan getirtti. Fidanlar, Çağlayan Beldesine bağlı Tatlısu köyü ve Munzur Dağları eteklerinde toprakla buluşturulmaya başlandı.

Tatlısu köyünden olan ve Kestel'de yaşayan Fikret Ateş ve Cevdet Kurt, Munzur Dağları'nın yeşillendirilmesi için bir proje başlattıklarını belirtti. Bu kapsamda 120 bin TL değerinde bin adet fidanı Kestel'den bir tıra yükleyerek Tatlısu köyüne getirdiklerini ifade eden Fikret Ateş, “Korona virüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak belirli aralıklarla tırdaki fidanlar boşalttık. Fidanları köyümüzde ve Munzur Dağları'nda belirlenen noktalarda toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlar birkaç sene sonra büyüyerek Munzur'un güzel doğasını yeşil bir hale getirecektir” dedi.