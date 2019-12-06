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Munzur'da kış güzelliği

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3300 metre yükseklikteki Munzur Dağlarında kar yağışının ardından kış güzelliği doyumsuz görsellik oluşturdu.


Yaz aylarında tertemiz suların aktığı dereleri, buzul gölleri ve yeşilin onlarca tonuna bürünen çayırlarıyla saklı güzelliği sahip Munzur Dağları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.


Erzincan'dan doğa yürüyüşü için Munzur Dağlarına çıkan vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden uzun süre seyri güzelliği izledi. Doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığı açısından dikkat çeken Munzur Dağlarının yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bıraktığını söyledi.

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