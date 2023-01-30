İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

Erzincan’da tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, Erzincan merkeze bağlı Mollaköy Beldesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı evden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.