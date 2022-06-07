Müzik kulübünden başkent gezisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Müzik kulübü başkent Ankara'ya gezi düzenledi.

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Balı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saadet Kösreli Karadağ'ın organize ettiği geziye 43 öğrenci katıldı.

Geziye ilk olarak Gölbaşındaki Mogan Gölü'ndeki sabah kahvaltısı ile başlayan Müzik kulübü gezi ekibi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi ve Hamamönü gibi tarihi yerleri ziyaret etti. EBYÜ Müzik kulübü gezi ekibi, son olarak gezinin asıl düzenlenme amacı olan Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni salonunda düzenlenen Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarının gerçekleştirdiği Şan Konseri'ne katıldı. Konserde keyifli dakikalar geçiren EBYÜ Müzik Kulübü gezi ekibi, konserin ardından Erzincan'a dönüş yaptı.