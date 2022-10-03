Narkotik polislerinden okul ve kurs merkezlerinde eğitim

Erzincan'da ''En İyi Narkotik Polisi: Anne'' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde, 779'u anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 2 bin 130 kişi bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Erzincan'da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, ‘Narkorehber' ve ‘Narkonokta' faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek farkındalık oluşturuyor.

Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda Narkorehber faaliyetleri ile;

Muhtelif kademelerdeki okullarda görev yapan öğretmenler ile öğrenci velileri, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde çalışan kadın personel, muhtelif kademelerdeki okullarda görev yapan rehber öğretmenler, sürücü kurslarında kursiyer vatandaşlar, özel güvenlik eğitim kurumlarında kursiyer vatandaşlar, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki kursiyer öğrenciler olmak üzere toplamda 30 Narkorehber faaliyeti ile 2 bin 130 vatandaşa (779 ‘u anne ve anne adayı) ulaşılarak madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Yapılan tüm faaliyetlerde UYUMA uygulaması anlatılarak, vatandaşlara Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünüm sosyal medya sitelerinin takip edilmesi konusu paylaşıldı.