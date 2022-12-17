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Nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk ölü bulundu

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk tarlada ölü olarak bulundu.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk tarlada ölü olarak bulundu.


Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan, dünyanın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde nadiren görülen ve en korkusuz hayvanlardan birisi olarak bilinen porsuk, Çağlayan Beldesinde tarlada bir vatandaş tarafından ölü olarak görüldü. Porsuğun sokak köpekleri tarafından boğularak telef olduğu anlaşıldı.

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