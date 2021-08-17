Nikah dairesi en yoğun dönemini yaşıyor

Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artış gösterirken, nikâh memurları ortalama bir saatte bir nikâh kıyıyor.

1 Haziran tarihinden itibaren tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da nikâh dairelerinde, nikâh kıyım faaliyetleri başladı. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikâhlarını yaptırmak ve nikâh günlerini almak için belediye nikâh dairesinde yoğunluk oluşturuyor. Erzincan Belediyesi nikâh dairesi hafta içi en az 10 nikâh kıyarken bu sayı hafta sonları artabiliyor. Memurlar, akşamları salonlara da giderek çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Erzincan Belediyesi nikâh dairesi, 2020 yılının 12 ayında 885 çiftin nikâhını kıyarken, 2021 yılının ilk 7 ayında 751 çiftin dünya evine girmesini sağladı.