Nükleer Tıp Uzmanı Öztürk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı

Fulya Koç Öztürk Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız göreve yeni başlayan Nükleer Tıp Uzmanı Öztürk ile bir araya gelerek yeni görevinde başarılar diledi.

Başhekim Kuyrukluyıldız konuşmasında, “Bizim en önemli hedefimiz İl dışına giden hastalarımızın sayısını azaltmaktır. Bu bağlamda nükleer tıp ünitemiz hastanemizde yeniden faal duruma geçmiş bulunmaktadır. Hastanemizde görevine yeni başlayan Dr. Fulya Hanıma kolaylıklar diliyorum” dedi.