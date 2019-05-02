Obezite cerrahisi tarihe karışıyor

Obezite ile mücadele kapsamında Erzincan'da, Obezite Merkezi açıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Işıkpınar Ek hizmet binasında hizmete giren merkezde, yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmadan sadece obezite hastalarına multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanması sağlanarak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekiplerin yetiştirilerek gelişen örneklerinin ise ülke geneline yaygınlaştırması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, obezite ile mücadele kapsamında açılan merkezde incelemelerde bulunarak, merkez hakkında bilgiler verdiler.

Merkeze yönelik açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, riskli olan obezite cerrahi sayısını düşürmek istediklerini belirterek, 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren başvuruların kabul edildiğini aktardı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik ise yaptığı açıklamada, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan tüm hastaların aile hekimleri vasıtasıyla obezite merkezine başvurabileceklerini kaydederek, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire ve halkla ilişkiler branşlarında hizmet vereceklerini söyledi.

Hedeflenen kiloyu korumanın öneminin belirleneceği merkezde, hastanın öğrenmiş olduğu bilgileri çevresine yayarak çevresel bir değişim ve farkındalık oluşturulması da öngörülüyor.