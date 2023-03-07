Odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan'da bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Erzincan Merkez Halitpaşa Mahallesinde bulunan müstakil bir evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, odunlukta çıkan yangına etrafta bulunan evlere sıçramadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve uzun bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Çıkan yangında odunluğun bir kısmı kullanılamaz hale dönerken çevresinde maddi hasar oluştu.