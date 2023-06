Off road aracı şelalenin altında yıkandı

Özel dizayn off road aracını derede test eden off roadcu şelalenin altında da aracı yıkattı.

Erzincan'da özellikle hafta sonları Munzur Dağının etekleri fotoğraf tutkunları, dağcılar, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bugünler de off roadcularında uğrak yeri haline geldi. İstanbul'da yaptırdığı özel dizaynlı off road aracını Munzur Dağı eteklerine çıkaran işadamı Serhat Sarıçiçek, aracın gücünü test etti. Derede off road yaparak hem aracı test edip hem de adrenalin dolu saatler geçiren Sarıçiçek, off road tutkunlarını Erzincan'a davet etti.

Test sonrası off road aracı şelalenin altına sokularak yıkandı. Derede off road anlarını dron ile görüntüleyen Mustafa Başgöze güzel görseller oluştuğunu kaydetti. Araç testten tam not aldı.