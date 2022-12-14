İhlas Haber Ajansı

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Öğrenci velilerine uyuşturucu bağımlılığı anlatıldı

Erzincan’da okullarda gerçekleştirilen veli toplantılarda narkotik polisleri tarafından Narko-Rehber eğitimi verildi.

Erzincan'da okullarda gerçekleştirilen veli toplantılarda narkotik polisleri tarafından Narko-Rehber eğitimi verildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapılıyor. Narko-Rehber eğitim programı ile bilgilendirme faaliyetlerinde yer alan narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin eğitilmesi de amaçlanıyor.


Bu çerçevede Erzincan'da bulunan okulların gerçekleştirmiş olduğu veli toplantılarında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narko-Rehber eğitimi verilerek farkındalık oluşturuldu.

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