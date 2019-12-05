İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler ambulans sistemiyle ilgili bilgilendirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri haftası kapsamında öğrencilere ambulans sistemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.


Acil Sağlık Hizmetleri haftası kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilere ambulans sistemi ve ambulansların trafikteki önceliği hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere 112 Ambulans sistemi, ambulansın ne zaman, nasıl, hangi şartlarda aranması gerektiği konularında öğrenciler bilgilendirildi. Faaliyette Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerince de ambulansların trafikteki önceliği ile ilgili bilgiler verildi.


İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, böylesine yararlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.