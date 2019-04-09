Öğrenciler Erzincan'ın manevi önderlerini tanıyorlar

Faaliyetler kapsamında hem bir gezi hem de sohbet programları gerçekleştirildi. Öğrenciler Pir-i Sami Türbe Camii ve Terzibaba kabristanını ziyaret ettiler. Ayrıca kız öğrencilerden oluşan bir gurup, önce Pir-i Sami camiinde öğlen namazını kılıp akabinde İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in sohbetine iştirak ettiler.

Pir-i Sami Türbe camiindeki sohbetin ardından cami yanında hizmete açılan “Muhabbethane” isimli mekanda öğrencilere; ney dinletisi ardından da çeşitli ikramlar servis edildi.

Terzibaba kabristanı müdürlüğünün de katkıları ile gerçekleşen bu faaliyetten çok memnun olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri gurubu; başta Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'e, Kredi yurtlar Kurumlarında kendilerine daima samimi ve fedakâr bir surette refâkat eden müftülük mensubu danışman hocalarına ve Kur'an kursu öğreticilerine, yurt yönetimine, Terzibaba Mezarlıkları Müdürlüğüne ve bu tarz sosyal ve eğitim içerikli programlara hep vesile oldukları için Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğüne, özellikle bu faaliyetlerin yürütülmesinde büyük katkı sağlayan Erzincan Belediyesi'ne hususi teşekkürlerini ifade ettiler.