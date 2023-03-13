Öğrenciler harçlıklarını deprem bölgesine gönderdiler

Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri harçlıklarını, depremzedelere destek için AFAD'a bağışladı.

Deprem bölgesine yardımların sürdüğü Erzincan'da, Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, bir haftalık harçlıklarını afetzedelere gönderdiler.

Yapılan yardımla ilgili açıklama yapan Demirkent Toplu Konut İdaresi İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, “Asrın felaketini yaşadığımız şu zor günlerde birliğe beraberliğe ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Okulumuzdaki tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu dayanışmaya gönülden destek oldular. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün de okulumuz 3/B sınıfı öğrencileri biriktirdikleri bir haftalık harçlıklarını okul idaresine getirerek bu dayanışmaya katkıda bulunmak istediklerini söylediler. Öğrencilerimizi ve sınıf öğretmenimiz Esra Macit'i tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerin harçlıkları Okul Müdürü Ahmet Sağsöz tarafından Erzincan Valiliğinin açmış olduğu Deprem Yardım Hesabına yatırıldı.