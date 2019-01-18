Öğrenciler katı atık ve su arıtma tesisini gezdi

Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu atıklardan enerji üretilen Katı Atık ve Su Arıtma Tesisi'ni tanıtım amaçlı öğrencilerine bir gezi düzenledi.

Öğrenciler, Sosyal Bilgiler dersinde öğrendikleri Doğal Afetler ve Çevre Sorunları kazanımlarını yerinde görmek amacıyla Erzincan Belediyesinin kazandırmış olduğu Atık su arıtma tesisi ve Çöpten elektrik üreten tesislere gezi gözlem etkinliği yapıldı.

Katı Atık ve Su Arıtma Tesisi'ni ziyarete gelen öğrenciler dikkatli bir şekilde tesislerin işleyiş biçimini dinlediler ve incelediler.

Arıtma Tesisi sorumlusu kimya mühendisi Hakan Boz, öğrencilere tesisleri gezdirip tesislerle alakalı bilgiler vererek öğrencileri bilgilendirdi. Tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinleyen öğrenciler tesislere hayran kaldılar.

Yapılan gezi gözleminde öğrenciler; toprak ve suyu kirleten atık suların %95 oranında nasıl temizlendiğine bizzat şahit oldu. Mikroskopla arıtılmış su ve pis su arasındaki farkı gören öğrenciler arıtma tesisinin ne denli önemli bir tesis olduğunu uygulamalı bir şekilde öğrenmiş oldular. Temizlenen bu sularda yetiştirilen balıkları yerinde görerek, tesisin ne kadar başarılı çalıştığına şahit oldular. Çöpten elektrik üreten tesisin Erzincan'ın 7 mahallesinin enerji ihtiyacını karşıladığını öğrencilerimiz büyük memnuniyetle dinlediler. Gezi sonunda Öğrenciler Erzincan Belediyesine ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a çevreye göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür ettiler.