Öğrenciler kendi drone'larını yaptı

Erzincan'da Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi drone'larını yaptı.

Erzincan'da “7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenlikleri” kapsamında meslek liseleri okullarını ortaokul öğrencilerine tanıtıyor. Okullarda yapılan çalışmaların bir kısmının anlatıldığı 7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenliklerinde meslek liselerinin önemine de vurgu yapılıyor.

Erzincan'da bulunan tüm meslek liseleri İl Kültür Müdürlüğü fuaye alanında sergi ve stant çalışmaları yaptı. STEM, Kodlama-Robotik, Mozaik-Quiling, Zekâ Oyunları, Taş Boyama, Ahşap Yakma, Kaligrafi, Ahşap Şekillendirme, Vitray İşlemeciliği, Telden Heykel, Resim, Ata Model Uçak Yapımı, İlk Yardım, Ebru ve Ahşap Boyama atölyelerinin yer aldığı alanda ortaokul öğrencilerine okullarını tanıtan lise öğrencileri meslek liselerinin avantajlarını ortaokul öğrencilerine anlatmaya çalıştılar.

7 Gün 7 Hüner Bilim Kültür Sanat Şenliklerinde yer alan öğrenciler tarafından yapılan droneler ilgi gördü. Öğrenciler yaptıkları drone'ların 250 metre yukarı çıkabildiğini, 1 kilometrede kontrol menzilinin olduğunu kaydetti.