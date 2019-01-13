Öğrenciler su arıtma ve katı atık tesislerini gezdi

Erzincan'da Ziya Gökalp İlkokulu tarafından atıklardan enerji üretilen Katı Atık Tesisi ve Su Arıtma Tesisini tanıtım amaçlı öğrencilerine bir gezi düzenledi.

Arıtma Tesisi sorumlusu kimya mühendisi Hakan Boz, öğrencilere tesisleri gezdirip tesislerle alakalı bilgiler vererek minik öğrencileri bilgilendirdi. Tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinleyen öğrenciler tesislere hayran kaldılar.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Geleceğimizin teminatları olan yavrularımız, canlarımız tesislerimizi ziyaret etmişler. Onlar bizim en önemli misafirlerimiz. Kendimizi geliştirmemiz için önce geliştirmek istediğimiz konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerek ki bildiklerimizin üzerine bir şeyler koyup daha iyisini elde edelim. Şehrimize çok güzel iki tesis kazandırdık. Arıtma tesisimiz sayesinde pis sular temizlenip yani arıtılıp zararsız bir şekilde doğaya kazandırılıyor ki sağlığımız ve ekolojik denge açısından çok önemli bir kazanım. Katı atık tesisimiz ise hem şehrin çöpünü ıslah ediyor hem de 6 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyor. Bu tesislerin işleyiş biçimini, amacını ve faydalarını öğrencilere aktarılmasına vesile olan okul yönetimine teşekkürlerimi sunuyor çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.