Öğrenciler Su Arıtma ve Katı Atık tesislerini ziyaret etti

Erzincan Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu tarafından, atıklardan enerji üretilen Katı Atık Tesisi ve Su Arıtma Tesisi'ni 5. Sınıf öğrencilerine tanıtmak amacıyla bir gezi düzenledi.

Gezi sorumlusu öğretmen Reyhan Şahin öğrencilerin çok keyifli anlar geçirdiğini belirtirken, “Tesiste atık malzemelerden enerji üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini gören öğrencilerimiz tesise hayran kaldılar. Bu tesis sayesinde katı atıkların koca koca çöp yığınlarının önüne geçilmesinin ve çevrede kötü bir görüntü oluşturmasının engellenmesinin yanında bir de enerji üretilmesine şahit olan öğrencilerimiz bu tür tesislerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu anlamış oldular. Ayrıca bu tesis sayesinde katı ve sıvı atıkların, suların kirlenmesinin de önüne geçilmesini sağlıyor olması gerçekten çok değerli ve olmazsa olmaz olduğunu göstermiştir öğrencilerimize. Şehrimize kazandırılan bu tesislerden dolayı Erzincan Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Geri dönüşüm sistemleri çevre bilinci açısından sanayileşme ve nüfus arttıkça daha da büyük bir önem kazanmakta. Öğrencilerimiz gelmiş tesislerimizi ziyaret etmişler. Bu tesislerin işleyiş biçimini, amacını ve faydalarını öğrencilere aktarılmasına vesile olan okul yönetimine ve öğretmenimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilinçlendirmek onların ufkunu açmak bizlerin en önemli görevleri arasında. Millet olarak gelecekte yeni buluşlara imza atmamız için öncelikle yetişen nesillerimizin son teknolojiyi çok iyi bilmeleri ve takip etmeleri lazım ki daha iyisini yapabilsinler. Biz yapmış olduğumuz bu iki tesis sayesinde geçmişte gördüğümüz o kötü görüntülerden, kötü kokulardan, pisliklerden, çevreye zarar veren atıklardan kurtulmuş olduk bu tamamen teknolojinin ürünü. Bu sistem sayesinde bu atıklardan 1.5 megavat elektrik elde ediyoruz. İnanıyorum ki gelecekte çocuklarımız bu sistemlerin daha iyilerini geliştirip dünyada çığır açacaklar" dedi.