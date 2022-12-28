Öğrencilerden 15 Temmuz şehidi Gündüz'ün mezarına ziyaret

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğretmen ve öğrencileri, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılmak istenen darbe girişiminde şehit olan Recep Gündüz'ün Tercan ilçesi Kurukol köyünde bulunan mezarını ziyaret ettiler.

Öğrenciler öğretmenleri Muhammed Mustafa Akyüz nezaretinde 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz'ün mezarı başında dua ederek onu rahmetle andılar.

Öğretmen Akyüz, “15 Temmuz 2016'da ülkemiz çok büyük bir tehlikeden dönmüştür. 40 yıldır devlet içinde yuvalanan hainler, halkın temsilcilerinin seçtiği yasal hükümeti devirip, devlete ele geçirmek için planlarına harekete geçirmişlerdir.

Türk milleti tarih boyunca sergilediği dik duruşu bir kez daha ortaya koymuş, iradesine sahip çıkmış, tankların önüne çıkmış, kışlaların önünde nöbete çıkmış, demokrasi tarihini yeniden yazmıştır. Ömer Halisdemir gibi kahramanlar hiç düşünmeden vatanı için canını koymuş, genetik kodlarımızda her daim olan ordu-millet ruhu yeniden canlanmış, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milyonlar meydanlara sel gibi akmış, hainleri silmiş süpürmüştür.

Şu unutulmamalıdır ki devletin sahibi millettir. Milletin üzerinde bir güç yoktur. Demokrasi herkes için gerekli vazgeçilmez bir unsurdur. Yöneticileri millet seçer ve ancak milletin kararı geçerlidir.

Bu amaçla çocuklarda bu bilinci oluşturmak için bu şekilde ziyaretler bizim için çok önemli. Kendi memleketimizden çıkmış böyle kahramanları unutmamak bizim boynumuzun borcudur” dedi.