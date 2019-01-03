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Öğrencilerden materyal sergisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Akın Levent, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından hazırlanan materyal sergisini gezdi.


Eğitim Fakültesinde gerçekleşen sergiye Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ahmet Terzioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen materyal sergisinde öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları yakından inceleyen Rektör Prof. Dr. Levent, öğrencilerden bilgi aldı.

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