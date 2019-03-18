Öğrencilerden şehit ailesine ziyaret

Erzincan'da öğrenciler şehit ailesini ziyaret ettiler.

Salih Erkan İlkokulu öğrencileri, 2016 yılında şehit olan Astsubay Uğur Fethi Özdemir'in yakınlarını ziyaret etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamındaki Salih erkan İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, Şehit Astsubay Uğur Fethi Özdemir'in anne ve babasını ziyaret ettiler. Ziyarette öğrenciler ile birlikte sınıf öğretmeni Banu Onat ve Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz de katıldı.

Şehidin Babası Lütfü Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Oğlumu vatana şehit verdim. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu.Sizler de bizi ziyaret ederek onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaret hakkında bilgi veren Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, kutsal vatan topraklarında nice kahramanların destanlar yazdığını,bu kahramanlardan birinin de Uğur Fethi Özdemir olduğunu söyledi. Aynı ruh ve inançla canlarını feda eden şehitlere şükran ve minnet duyduklarını ifade eden Sağsöz, “ Şehidimiz 2016 yılında teröristlerin bombalı saldırısı sonucu şehit düşmüştür. Aynı zamanda şehidimiz bizim okulumuzda da okumuş olması hasebiyle de öğrencilerimizle birlikte bu ziyareti yapmayı uygun bulduk. Bu vesile ile şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.” dedi.