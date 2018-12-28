Öğrencilerden sevdiklerine yeni yıl kartı

Erzincan'da Salih Erkan İlkokulu öğrencileri, yurt içi ve yurt dışındaki sevdiklerine yılbaşı kartı gönderdiler.

Salih Erkan İlkokulu öğrencileri, yılbaşı kartları ile sevdiklerine yeni yıl mesajı gönderdi. Sınıf öğretmenleri Feride Varlı ile birlikte PTT Erzincan Merkez şubesine gelen öğrenciler, teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan mektup, tebrik kartı ve kartpostalları, yut içi ve yurt dışındaki yakınlarına gönderdiler. Yeni yılın başlaması nedeniyle yakınlarına ve sevdiklerine tebrik kartı atarak onlara sürpriz yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten öğrenciler, aynı zamanda mektup ve diğer gönderilerin nasıl sevdiklerine ulaştığı konusunda yetkililerden bil aldılar.

Salih Erkan İlkokulu Sınıf öğretmeni Feride Varlı, öğrencilere yılbaşı ve diğer özel günlerde duygularını ifade etmenlerini sağlamak ve öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş mektup ve tebrik kartlarıyla yeniden tanıştırmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise yaptığı açıklamada öğrencilere değerler eğitimi kapsamında vefa değerini vermek amacıyla sevdiklerini unutmadıklarının bir ifadesi olarak onlara tebrik kartı gönderdiklerini söyledi. Cep telefonu ve bilgisayarın hayatımıza girmesiyle mektup ve tebrik kartı gönderme alışkanlığının ortadan kalktığını belirten okul müdürü Ahmet Sağsöz, “Öğrencilerimiz hazırladıkları tebrik kartlarını, kartpostallarını ve mektuplarını ailelerine ve diğer sevdiklerine gönderdiler." dedi.

Salih Erkan İlkokulu öğrencileri hazırladıkları tebrik kartlarını gönderdikten sonra, PTT yetkilileri tarafından öğrencilere, PTT Çocuk dergisi hediye edildi. Ardından PTT binasının önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.