Öğrencilerden sınırdaki Mehmetçiğe mektup

Erzincan'ın Tercan ilçesi Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri yüreklerinden gelen duyguları kağıda dökerek, asker ağabeylerine mektup gönderdiler.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alper Kaşkaya başkanlığında kurulan İlk Öğretmenim Kulübü'nün ‘Mehmetçiğe Mektup' etkinliği kapsamında Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş ilkokulu 4-A sınıfı öğrencileri Kilis/ Elbeyli ilçesinde sınırda görev yapan askerlerimize moral ve motivasyon sağlamak amacı ile mektup etkinliğine katıldılar. Bu kapsamda öğrenciler Mehmetçik için çeşitli mektuplar ve şiirler kaleme aldılar.

4-A Sınıfı öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl, “Sınırda canı pahasına görev yapan askerlerimize minnettarlığımızı sunmak için bize bu fırsatı veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Kaşkaya hocamıza ve İlk Öğretmenim Kulübü öğrencilerine minnettarız. Bizi böyle bir etkinliğe dahil ettikleri için öğrencilerim ve kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yazdıkları mektupları Kilis/ Elbeyli ilçesinde sınırda görev yapan askerlerimize gönderilmesi için Alper Kaşkaya teslim eden öğrenciler, "Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu asker ağabeylerimize borçluyuz hepsine selam gönderiyoruz" açıklamasında bulundular.

Okul Müdürü Kadir Aydın'da, “Kaşkaya Başkanlığında kurulan İlk Öğretmenim Kulübü'nün ‘Mehmetçiğe Mektup' etkinliği kapsamında sınırda görev yapan Mehmetçiğe verilmek üzere okulumuz 4-A Sınıf öğretmenimiz Kübra Tuğçe Bingöl rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından yazılan mektupları gönderdik. Çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini kazandırmak, askerlerimize olan minnet borcumuzu belirtmek için gerçekleştirdiğimiz bu projede emeği geçen öğretmenimiz Kübra Tuğçe Bingöl ve, öğrencilerimize ve ayrıca Alper Kaşkaya hocamıza ve İlk Öğretmenim Kulübü öğrencilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.