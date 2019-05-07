Öğrencilerden sürücülere uyarı

Erzincan'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Salih Erkan ilkokulu öğrencileri yayalara öncelik verilmesi konusunda sürücülerde uyarılarda bulundular.

Halitpaşa caddesi üzerindeki yay geçitlerinden geçen öğrenciler taşıdıkları dövizlerle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube müdürlüğü personellerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Trafik Komiseri İbrahim Poyraz tarafından öğrencilere karşıdan karşıya geçerken dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında özellikle okullardaki öğrencileri bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirten Komiser İbrahim Poyraz “İçişleri Bakanlığımızı başlatmış olduğu “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” proje kapsamında öğrencilerimizi ve sürücülerimizi bilgilendiriyoruz. Yayalarımızın yolu karşıdan karşıya geçerken yay geçitlerini kullanmaları konusunda, sürücülerimizi de yaya geçidinde önceliğin yayda olduğu konusunda uyarılarımız oluyor.” dedi.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizlerle birlikte yay geçidini kullanarak yolu karşıdan karşıya geçtiler.