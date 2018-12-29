Öğrencilerden Yemen'e Yardım

Erzincan'da Salih Erkan İlkokulu öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından Yemen'e için yardım kampanyası düzenlendi. Okul bünyesinde öğrenciler tarafından oluşturulan kermesten elde edilen gelir ile birlikte öğretmen ve velilerin de katkılarıyla toplanan yardım, AFAD bünyesinde oluşturulan yardım kampanyasına bağışlandı. Bir gurup öğrenci, topladıkları yardım paralarını kampanya hesabına yatırmak üzere banka şubesine gitti. Yardım kampanyası ile ilgili görüşlerini belirten öğrenciler, Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamadıklarını söylediler. Salih Erkan İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi Duru Paçacı, “Televizyonda Yemen'deki çocukları gördükçe çok üzülüyorum. İnşallah bu yardımlarımız onlara destek olur.” Dedi. 4/B sınıfı öğrencisi Burhan Mercan ise, “Yemen bize çok uzak ama sanki bizim yanımızdalarmış gibi hissediyoruz ve çok üzülüyoruz. Keşke onlara daha fazla yardım yapabilsek.” Dedi.

Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise yaptığı açıklamada kampanya hakkında bilgi verdi. Değerler eğitimi kapsamında aralık ayı süresince yardımlaşma ve paylaşma değerini öğrencilere vermeye çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Ahmet Sağsöz “Yıllardır Yemen'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Milyonlarca insan, açlık ve salgın hastalıklarla pençeleşmektedir. Öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte okul olarak Yemen'deki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla böyle bir yardım kampanyası düzenledik. Bugün de toplanan yardım paralarını AFAD başkanlığımızın kampanya hesabına yatırdık. İnşallah Yemen'de yaşanan bu insanlık dramı sona erer. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.