Öğrencilere polislik tanıtıldı, suçtan korunma yöntemleri anlatıldı

Erzincan'da polis ekiplerince, “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” projesi çerçevesinde okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, trafik güvenliği ile hırsızlık ve dolandırıcılık konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen “Güvenli Okul Güvenli Gelecek” projesi Erzincan'da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince planlanan eğitim neticesinde son olarak Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 350, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde 200, Kavakyolu Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulunda 120 ve Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde 17 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapılarak 300 adet malvarlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı, dijital müptelâlık, zaman yönetimi ve dijital okuryazarlık konularını içeren broşür dağıtıldı.