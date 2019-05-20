Öğrencilere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri verildi

Erzincan'da Salih Erkan İlkokulu öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitim verildi.

Salih Erkan İlkokulu öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitim verildi. Beslenme dostu Okul projesi kapsamında Salih Erkan İlkokulu Çok Amaçlı Salonundan verilen eğitime, Erzincan Toplum Sağlığı Merkezi personellerinden Diyetisyen Refika Tufan katıldı.Eğitimde öğrencilere yeterli ve dengeli beslenmenin önemi anlatılarak, sağlıklı ve sağlıksız gıdalar örneklerle açıklandı. Çocuklar için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu vurgulayan diyetisyen Refika Turfan, “Çocukların sağlıklı beslenmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarlarda ve dengeli biçimde tüketmeleri gerekmektedir. Güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlamak öğrencilerin okul başarısının artmasında son derece önemlidir" dedi.

Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite eğitimi hakkında bilgi veren Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise, Beslenme dostu Okul projesi kapsamında öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeleri amacıyla bu eğitimleri verdiklerini belirtti. Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılmasının ailede başladığını ve ardından okul çağında da bu eğitimlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, sözlerine şöyle devam etti. “Okulumuzda hem sağlıklı beslenme konusunda hem de fiziksel aktivite konusunda öğrencilerimiz arasında farkındalığının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle beslenme dostu okul projesi çerçevesinde bu tür eğitimlere ve spor aktiviteleriyle bu bilinci oluşturmayı hedefliyoruz.”