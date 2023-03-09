Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Erzincan'da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde, "Polislik Mesleğinin Tanıtımı, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Siber Güvenlik, Trafik Güvenliği” konuları üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte, Gazi İlkokulunda 85, Ziya Gökalp İlkokulunda 37, Munzur Ortaokulunda 100, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda 155, Erzincan Lisesinde 100 ve Munzur İlkokulunda 140 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere verilen eğitimlerde, kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında farkındalık çalışmaları yapılarak özellikle müptela yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gibi konularda da eğitimler verildi. Ayrıca, müptela ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği vurgulandı.