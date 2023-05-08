Öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Erzincan'da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde, "Polislik Mesleğinin Tanıtımı, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Trafik Güvenliği, Hırsızlık ve Dolandırıcılık” konuları üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte 13 Şubat İlkokulu'nda 125, İnönü İlkokulu'nda 25, İzzetpaşa Ortaokulu'nda 60, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu'nda 100 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında farkındalık çalışmaları yapılarak özellikle müptela yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gibi konularda da eğitimler verildi.

150 adet malvarlığına karşı işlenen suçlar, telefon dolandırıcılığı, dijital müptelalık, zaman yönetimi ve dijital okuryazarlık konularını içeren broşür ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından öğrenci velilerine hitaben yazılmış mektup dağıtıldı.