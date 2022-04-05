Erzincan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı, Şubat-Mart Dönemi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) toplantısı yapılarak öğretmenlere "Protokol ve Resmi Yazışma Kuralları" konusunda seminer verildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) çerçevesinde, Erzincan Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulunda bir toplantı gerçekleştirildi.

2022 Şubat-Mart dönemine ait faaliyet raporu olan "Protokol ve Resmi Yazışma Kuralları" konusunda Okul Müdürü Muharrem Yılmaz tarafından il merkezinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine seminer verildi. Düzenlenen seminere 72 öğretmen katıldı.