Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına "İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi" düzenlendi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde, il koordinatörü Cemalettin Çiydem, İş Güvenliği Uzmanı Hüseyin Akdemir tarafından verilen eğitimde, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, tütün ürünleri zararları, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, temel ilk yardım bilgileri, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi konular ele alındı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği koordinatörü Cemalettin Çiydem, düzenlenen eğitimde konuşma yaparak, "Bu faaliyetler yerine getirilirken çalışanlarımızın sağlığının korunması ve okullarımızda iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması ve öncelikli olarak iş kazalarının önlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm arkadaşlarımızca benimsenip hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu yönetimi anlayışıyla öncü ve rol model uygulamaları hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirten Çiydem, "Eğitim ortamlarımızın, okullarımızın, sınıflarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli olması, bu anlamda çalışmalarımızın başında yer almaktadır. Eğitim-öğretim ortamlarının sağlık ve güvenlik şartlarını, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek konusundaki çabalarımız da devam ediyor." dedi.

Planlama dahilinde merkezdeki tüm öğretmenlere ve eğitim personeline, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin düzenleneceği ifade edildi.