Okul bahçelerindeki tören alanları sıcak asfalt ile kaplanıyor

İmzalanan protokol çerçevesinde ilk etapta İl Özel İdaresi tarafından il merkezinde bulunan 6 okul bahçesinin sıcak asfalt kaplaması yapılacak. Asfalt kaplaması tamamlanan ve çalışması devam eden okullara ziyarette bulunan Vali Mehmet Makas, çocukların en iyi şartlarda eğitim alması için okul binalarının yanı sıra; okul bahçelerinde de fiziki iyileştirmelerin devam ettiğini, yapılan düzenlemeler ile belirli yeşil alanlar korunarak okul bahçelerindeki tören alanları ile öğrencilerin basketbol ve voleybol oynayabilecekleri alanların asfaltlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Erzincan Merkez General Cihat Akyol İlkokulunda asfaltlama çalışması yapan ekibi ziyaret eden Vali Mehmet Makas, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.