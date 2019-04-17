“Okul Dışı Öğrenme Ortamları” Projesi hayata geçiyor

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 81 il müdürlüğüne 2023 vizyonu kapsamında uygulanması için göndermiş olduğu “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” projesi Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün AR-GE birimince oluşturulan ekiple çalışmalara başladı.

Çalışma ekibi ve gönüllü öğretmenlerce oluşturulan alan/branş öğretmenleri gurubu tarafından yürütülmeye başlanan proje kapsamında merkez ilçe dahil Erzincan'ın tüm ilçelerinde yer alan doğal güzellikler ve tabiat varlıkları, tarihi eserler ve mekanlar, kültürel zenginlikler ve kaynaklar, müzeler, endüstriyel kuruluşlar ve Binali Yıldırım Üniversitesi içinde yer alan laboratuvar ve kütüphaneler gibi okul dışı öğrenme ortamları tespit edilerek gezilip bu mekanların müfredatta yer alan ders kazanımları ile eşleştirilmesi sağlanacak.

Proje sonunda “Okulum Erzincan” isimli bir e- kitap hazırlanarak Erzincan'ın tüm kademelerindeki öğretmen ve öğrencilerin gezi planları oluşturmaları ve okul dışında yer alan bu öğrenme ortamlarından azami ölçüde faydalanmaları sağlanacak.

Proje kapsamında çalışma ekibi başkanı Hakan Raşit Çağlı, ekip üyeleri Emre Cihanbaş, Dilara Çıkı ve alan /branş öğretmenleri gurubu tarafından Otlukbeli, Çayırlı ve Tercan, Kemah, Kemaliye ve Refahiye ilçelerinde yer alan okul dışı öğrenme ortamları yerinde incelenerek gerekli çalışmalar başlatıldı.