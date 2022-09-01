Okul masrafı katladı!

Kırtasiye fiyatları geçen yıla göre yüzde 300 zamlanırken, okul servisi fiyatları ortalama 650-700 TL'yi buldu.

Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını dört gözle beklerken, veliler de ihtiyaç alışverişine başladı. Ancak raflarda yerini alan kırtasiye malzemelerinin fiyatı cep yaktı.

12 Eylül'de başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala eğitim masrafları da gündeme geldi. Son fiyatlara göre Erzincan'da ilkokul 1. sınıfa başlayacak bir öğrencinin defter, kalem, silgi, boya, su matarası, beslenme ve okul çantası gibi malzemelerden oluşan ihtiyaç listesi en az bin 500 TL'yi buldu. Bu fiyat geçen yıl ortalama 400- 500 TL'ydi. Kalitesi daha yüksek ürünlerde ise bu rakam 3 bin TL'yi buluyor. Geçen sene ise 750 TL'ydi.

Kırtasiye malzemesi ve kitap satışı yapan işletmeci, piyasada durgunluğun hakim olduğunu söyleyerek, “Bu yıl kırtasiye malzemelerinin fiyatları geçen yıla göre yüzde 300 oranında arttı. Okula başlayacak bir öğrencinin sadece defter, kalem, silgi, boya, su matarası, beslenme ve okul çantası 3 bin TL'yi buluyor. Bir top A4 kağıdının fiyatı geçen sene 19 TL iken bu sene 100 TL oldu. Test kitapları 50 TL'den 200 TL'ye yükseldi. Öyle bir durumdayız ki esnaf da vatandaş durum karşısında ne yapacağını bilmiyor. Bu yıl işlerimizde durgunluk hâkim. Veliler son ana kadar düşünüyor, en ucuz nereden alabilirim diye sürekli fiyat araştırması yapıyor” dedi.

Servis ücretleri de zamlandı

Benzin ve mazota gelen art arda zamlar okul servisi fiyatlarını da etkiledi. Çocuklarını servisle okula göndermek isteyenler bir kez daha düşündü. Fiyatlar iki katı arttı. Erzincan'da geçtiğimiz yıl ortalama 400 TL civarında olan servis ücretleri bu yıl 750 TL'ye yükseldi.

Yardımcı kaynaklar ücretsiz olacak

Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakların da ücretsiz verileceğini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz. Bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz” dedi.

Kaynak tutarı 130 milyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar” ifadelerini kullandı.