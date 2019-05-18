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Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Öğrencilerinden “I Love English” gösterisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri “I love English” Türkçesi “ İngilizce’yi Seviyorum” adlı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, program düzenledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri “I love English” Türkçesi “ İngilizce'yi Seviyorum” adlı Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, program düzenledi.


Erzincan İl Müftülük Salonunda gerçekleşen programa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fethi Kayalar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mutlu Mayda, öğretim elemanları, şube müdürleri, anaokulu müdürleri, öğretmenleri, öğrenci ve veliler katıldı.


Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Tuba Yılmaz'ın rehberliğinde gerçekleşen programda anaokulu öğrencilerine İngilizce'yi sevdirmek, dil gelişim süreçlerine İngilizce'yi dahil etmek ve İngilizce eğitimini ücretsiz bir şekilde almalarına fırsat vermek amacıyla başlatılan projenin gösterimi gerçekleşti.


Yaklaşık bir saat süren gösteride öğrenciler, oyun, şarkı ve görsel faaliyetlerle eğlenceli bir sunum yaptı.

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