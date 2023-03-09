Okul önlerinde polis denetimi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Son olarak yapılan denetimlerde, Cumhuriyet Ortaokulu, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Hacı Ali Akın Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Okul çevresinde bulunan 16 iş yeri, 116 araç, 7 park-bahçe denetlenerek 227 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.