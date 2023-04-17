Okul önlerinde polis denetimi

Erzincan'da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 178 personel ve 14 motorize ekibin görev aldığı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Denetimi Uygulaması" çerçevesinde; 76 iş yeri, 7 internet kafe ve oyun salonu, 59 park ve bahçe, 2 metruk bina uygulama süresince kontrol edilirken 474 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Erzincan il genelinde okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirilen genel asayiş uygulamaları haricinde, polis sorumluluk bölgesinde bulunan 144 okulda, 121 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 54 okul-giriş çıkışlarından sorumlu ekip ve 3 okul kolluk görevlisi ile çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlere devam ediliyor.