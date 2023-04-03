Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası Merkez Spor Salonunda genç kızlar ve Yıldırım Akbulut Spor Salonunda genç erkekler kategorisinde ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Şampiyonanın açılış seremonisine katılan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel sporculara başarılar diledi.

Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası Erzincan'da 3-6 Nisan 2023 tarihleri arasında devam edecek.