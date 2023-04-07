Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası Merkez Spor Salonunda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

‘Ev sahibi Erzincan şampiyon oldu'

Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası kıran kırana geçen final karşılaşmalarıyla birlikte sona erdi. Düzenlenen törenle sporculara madalya ve kupaları verilirken şampiyonaya ev sahipliği yapan Erzincan, Genç Kadınlarda 1'nciliği elde etti. Derece elde eden takımların madalyaları ise Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından takdim edildi.

Şampiyonada derece elde eden takımla ise şöyle:

Genç Kadınlar

1.Erzincan Anadolu Lisesi

2.Ankara Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Erzincan Spor Lisesi

4.Kilis Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

1.Samsun Özel Anadolu Lisesi

2. Bursa Özel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Ankara Mamak Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi

4. İstanbul 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi