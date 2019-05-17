Okul yöneticilerine Sıfır Atık Projesi ve Odak Noktası eğitimi verildi

Erzincan'da okul yöneticilerine Sıfır Atık Projesi Bilgilendirme ve Odak Noktaları Eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı merkezde bulunan tüm anaokulları, ilköğretim okulları ve lise yöneticilerine; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi Kapsamında, Erzincan Hürriyet Meslek Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda Sıfır Atık Projesi Bilgilendirme ve Odak Noktaları Eğitimi verildi. Projenin okullarda uygulanması amacıyla bilgilendirme yapılıp ,örnek uygulamalar üzerinden proje anlatıldı.Toplama sistemi ve ekipmanların temini konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, "Önümüzdeki günlerde tüm ilçeler ve köylerde bulunan okul yöneticilerine yöresel olarak sıfır atık projesinin anlatılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak program yapılmaktadır." dedi.