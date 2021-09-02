“Okullarda Covid-19 ile mücadele” konulu bilgilendirme yapıldı

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde pandemi sebebiyle okullarda uzaktan eğitim modeli uygulanmasının ardından bu yıl aşı çalışmaları sebebiyle hastalığın seyrinin normalleşmesi üzerine yeniden yüz yüze eğitimin uygulanacağı açıklandı. 19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırlandı. Bu rehber doğrultusunda 2020-2021 eğitim öğretim yılının daha sağlıklı ve güveni bir şekilde devam edebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul müdürü, müdür yardımcısı ve okul aile birliği başkanlarına yönelik Covit-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler konusunda Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda öncelikli olarak gündemde bulunan Covid-19 aşısının önemi anlatılarak, maske, mesafe ve hijyenin de hayatın bir parçası haline geldiği anlatıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okullarda havalandırma, genel temizlik kurallarına uyulmasının mücadelede geçen sürecinde sekteye uğramaması açısından çok önemli olduğu ifade edildi. Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranacakları ve sonuçların okul idaresi tarafından kayıt altında tutulacağı yeniden hatırlatıldı. 16 yaşından gün almış olan öğrencilere de Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapıldığı, anne ve babasının e-Nabız üzerinden muvafakat vermesi üzerine aşı olabilecekleri söylendi. Tüm okulları kapsayan bu toplantılar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak üç gün daha devam edeceği belirtildi.

Düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gülşah Taş ve İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Şahin Uçar katıldı.