Okullarda gıda güvenilirliği eğitimleri veriliyor

Erzincan'da okullarda gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israf eğitimleri düzenleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı doğrultusunda, "Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" amacıyla Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından; Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu öğrencilerine, "Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Eyyup Aytaç ve Gıda ve Yem Şubesinde görevli resmi kontrol görevlilerinin katıldığı eğitimde; "Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında, sunum eşliğinde verilen eğitimde; Öğrencilerin evde ve okulda düzenli öğünlerle beslenme alışkanlığı kazandırılması ve besin çeşitliliğine önem verilmesi gerektiği, "fastfood" türü denilen bol yağlı, tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak durmaları gerektiği anlatıldı. Okul kantin ve yemekhanelerinde, bireylerin evlerinde ve alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında sunum yapıldı. Ayrıca eğitimde Alo Gıda 174 Hattı hakkında bilgiler verilerek, gıdaya yönelik her türlü şikâyette bulunabilecekleri ifade edildi.

Tüketici olan öğrencilerin de birer denetçi oldukları ve en iyi denetçinin bilinçli olan tüketici olduğu ifade edilerek, öğrencilerin sordukları sorulara cevap verilmesinin ardından eğitim sona erdi.