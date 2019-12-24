Okullarda kitap pazarı kuruldu

Öğrencilere tutumlu olma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'Kitap kumbaram' kampanyası kapsamında Demirkent TOKİ İlkokulunda kitap pazarı kuruldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtılan kumbaraları harçlıkları ile dolduran öğrenciler, açılan kitap pazarında diledikleri kitapları aldılar. Kampanya hakkında bilgi veren Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, projenin amacının öğrencilere hem tutumlu olmayı, hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Okul Müdürü Ahmet Sağsöz sözlerine şöyle devam etti. “Öğrencilerimize hem tasarrufu öğretmek, hem de biriken harçlıklarıyla diledikleri kitabı satın almanın keyfini yaşatmak istedik. Bu proje ile

tutumlu olmayı ve kitap okuma alışkanlığını eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla çocuklara kazandırıyoruz. Kampanyayı hayata geçiren Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyorum.”

Konuşmaların ardından öğrenciler 1 ay süre ile kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile kitap pazarından diledikleri kitapları aldılar. Kampanyadan memnuniyet duyan öğrencilerin kitaplara olan ilgisi oldukça yoğun olduğu görüldü.