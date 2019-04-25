Okuma Bayramı programı düzenlendi

Erzincan'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri okuma bayramı programı düzenlediler.

Akşemseddin İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri okumanın haklı gururunu ve sevincini hazırlamış oldukları okuma bayramı programıyla kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün´ün de katıldığı okuma bayramında konferans salonunda düzenlenen Okuma Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen okuma şenliğine öğrenci velilerinin yanı sıra yakınları da katıldı. Okuma bayramında birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerilerini sergilediler. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerini sundu. Programda minikler hem eğlendi hem de hünerlerini velileri ile paylaştı. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler, velilerden tam not aldı.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okuma bayramı nedeniyle hazırlanan bu programa emeği geçen öğretmen, öğrencilere ve ayrıca bu etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan velilere de teşekkür etti.