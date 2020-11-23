Okumuş'tan İHA'ya ziyaret

Can TV24 Televizyonu haber sunucusu ve program yapımcısı Oktay Kılınç ile birlikte İHA Erzincan Bölge Müdürlüğüne i-adeyi ziyarette bulunan Suhabi Okumuş, Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'yla şehir gündemine ilişkin konularda görüş alış verişinde bulundu.

Okumuş, Erzincan'da yerel ve yaygın basın kuruluşlarında gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının zaman zaman biraraya gelip istişarede bulunmalarının faydalı olacağı kanısında olduğunu belirtti.

İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.