İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okumuş'tan İHA'ya ziyaret

Can TV24 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Erzincan İl Temsilcisi Suhabi Okumuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.


Can TV24 Televizyonu haber sunucusu ve program yapımcısı Oktay Kılınç ile birlikte İHA Erzincan Bölge Müdürlüğüne i-adeyi ziyarette bulunan Suhabi Okumuş, Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'yla şehir gündemine ilişkin konularda görüş alış verişinde bulundu.


Okumuş, Erzincan'da yerel ve yaygın basın kuruluşlarında gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının zaman zaman biraraya gelip istişarede bulunmalarının faydalı olacağı kanısında olduğunu belirtti.


İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.