Online Yazar Söyleşileri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi kapsamında yürütülen "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi 3. yılında da hız kesmeden devam ediyor.

İlgili proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde "Online Yazar Söyleşileri" ve "Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması" etkinlikleri bu eğitim öğretim yılında da pandemi süreci dikkate alınarak devam edecek. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol ve ilgili okul müdürlerinin katılımlarıyla ilk, orta ve lise düzeyindeki okullara yönelik çevrimiçi ortamda yapılacak yazar söyleşileri ve Metin Tombul İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kitap Okuma Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, kitap okumanın hayatta birçok alanda pozitif etkileri olduğunu, beyni sürekli zinde tuttuğunu ve özellikle yeni nesil soruların ön plana çıktığı sınav sisteminde öğrenciyi bir adım öne taşıdığını öğrenci başarısını arttırdığını vurgulayarak 2 senedir yürütülen Erzincan'ın değerli yazarları ile isimlendirilen, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ahmet Dumlu Kitap okuma yarışmasının bu 3. yılında yine Erzincan'ın önemli bir değeri olan Yazar Metin Tombul olarak adlandırıldığına dikkat çekti.

Bu çerçevede 17 yazarı yeni eğitim öğretim yılında çevrimiçi olarak öğrencilerle buluşturup aynı zamanda öğrencilere isme imzalı kitaplarını ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi öğretmenlerinden proje koordinatörü Kübra Tuğçe Bingöl, ilgili projenin kasım ayı etkinlikleri içerisinde Sevil Köybaşı, Metin Özdamarlar, Tuğba Coşkuner ve Nurdan Damla gibi yazarlarla organizasyon yapılacağını belirtti.