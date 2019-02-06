Erzincan'da beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin kanaması geçiren 44 yaşındaki Sevgi Kırkoç, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 10 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Kırkoç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Tek başına yaşadığı öğrenilen Sevgi Kırkoç'un, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Gerekli izinlerin alınması üzerine Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Erzincan'a gelen sağlık ekipleri yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından bağışlanan organları teslim aldı. Sevgi Kırkoç'un karaciğeri Samsun'da, iki böbreği Erzurum'da, kalp kapakçıkları ise İstanbul'da ihtiyacı olan hastalara nakledileceği öğrenildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen yaptığı açıklamada, beyin kanaması sonucu hastanede 10 gündür tedavi altında olan Sevgi Kırkoç'un hayatını kaybettiğini belirterek, "Ailesine organ bağışı önerisinde bulunduk, sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Bir hüznün sevince dönüşmesini bildiler. Hastamız vefat etti fakat yeni canlara da umut oldu" diye konuştu.