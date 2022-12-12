Örtü altı tarımına yönelen çiftçilere yüzde 50 hibe desteği

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına sağlanacak yüzde 50 hibe desteği ile ilgili ile üreticiler bir araya gelerek yapılacak desteklemeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, konu ile alakalı yaptığı konuşmasında, “Bugün buraya özellikle kırsal kalkınma yatırımlarının bu yıl ki açılış programını yapmak için toplandık. 9 Aralık itibariyle programımız açıldı. Öncelikle ekonomik yatırımlar var, bir de alt yapı yatırımları olarak biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Burada amacımız Erzincan'da mümkün olduğunca başvuruların fazla olmasını sağlamak ve böylece biz de daha çok yatırımcımıza ve küçük çapta yatırım yapacak alet ekipman ve diğer konularda yatırım yapan arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Burada desteklerimiz biliyorsunuz ki, KDV hariç yüzde 50. Buraya bugün TKDK koordinatörümüzü de getirdik. Onunla ilgili yatırım programı açıldığı zaman o da size küçük bir bilgilendirme sunacak. Burada Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünde ki tüm arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Bu sezonun güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Burada birinci önceliğimiz, biz özellikle ilimizin ve bakanlığımızın da öncelik olarak gördüğü sera, örtü altı yatırımı desteklemek istiyoruz. Bununla ilgili birçok proje yaptık. Bir noktaya getirdik. 2017 yılında ilimizde 92 dekar sera mevcutken, bugün 500 dekarı geçen bir sera potansiyeline ulaştık. Ancak tabii istediğimiz rakamlar bunlar değil, daha yüksek istiyoruz. Binlere, 2 binlere hatta 10 binleri bulacak bir seralara ulaşmak istiyoruz ancak biliyoruz ekonomik girdilerinin yüksekliğinden de bazı üreticilerimiz bir durgunluğa girdi. İnşallah bugün kırsal kalkınma destekleriyle ve TKDK destekleriyle tekrar biz bunu artırmak istiyoruz. Bizim kendimize özel projelerimiz de oluyor. Şuanda da bir projemiz devam ediyor. DAP İdaresinden aldığımız bir yüzde 50 hibeli sera vermeyi düşünüyoruz. Bu 1 dekar alanda olacak, daha küçük. Burada hep birlikte istişare ederek bu işi daha nasıl güzel yapabiliriz diye konuşacağız. Özellikle ilimizde biz örtü altı tarımının gelişmesini çok istiyoruz. Biliyorsunuz, ilimiz doğal olarak mikro klima iklime sahip. Yani bu bölgede sebzeciliğin ve örtü altının en iyi olacağı il olarak biz gözüküyoruz. Bu çerçevede bakanlığımız da 2 gün önce ki açıklamasında özellikle bu örtü altı tarımına çok önem verdiğini dile getirdi” dedi.

‘Yapılan başvurular geri çevrilmeyecek'

Örtü altı tarımı yapmak isteyen üreticilerin yapacakları başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanacağını ve geri çevrilmeyeceğini taahhüt eden Şahin, “Bu kent tarımı işinde de 14 il Türkiye'de ön plana çıktı ve Doğu Anadolu Bölgesinde ki tek il biziz. Diğer illerimizde genelde Ankara, İstanbul çevrelerinde ki iller olup Doğu Anadolu Bölgesinde de bir tek bize öncelik tanıyarak şuan da Erzincan kent tarımında Türkiye'de ki 14 ilden birisi. Burada amaç biz kendi üretimimizi geliştireceğiz. Etrafımızda ki illere de örnek olacağız. Kendi üretimimizi çoğaltarak önce etrafımız da ki iller sonra tüm Türkiye'ye üretim potansiyeli sağlamak. Bunun için kırsal kalkınmaya önem veriyoruz ve sera ile ilgili bütün başvuruları bakanlığımız ve genel müdürlüklerle görüştük. Bizim burada yapacağımız başvuruların hepsini onaylattıracağız inşallah. Diğer projelerde de böyle ama seraya öncelik verilecek. Sera için yapılan başvurulara öncelik tanınacağını bize söylediler. Örtü altı tarımı yapan arkadaşlarımız var burada bilirler, geçen sene güzel bir sezon geçildi. Bugün örtü altında üretim yapana arkadaşlarımız tarımsal alanda iyi bir kazanç sağladılar” diye konuştu.

‘3 bin 365 çiftçiye 51 milyon destek sağlandı'

Şahin, kırsal kalkınma anlamında yapılan yatırımlarda 51 milyon TL destek sağlandığını belirterek, “Şimdiye kadar Kırsal Kalkınma Yatırımlarından Erzincan'da 3 bin 365 üreticimize 51 milyon destek sağlandı. Tabi bu 51 milyonu daha çoğa çıkartmak istiyoruz. Bu sene ki fiyatlar daha fazla olduğu için inşallah daha büyük destekler de önümüz de ki 3-5 yıl içerisinde de sağlamak istiyoruz ancak burada ki en önemli şey sizlersiniz. Yani bu yatırımları yapacak olan sizsiniz. Biz sizden özellikle örtü altı tarımında desteğimizi sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Makine ekipman desteklerimiz de bugün itibariyle başladı. Mümkün oldukça evraklarınızı tamamlayarak eksiksiz bir şekilde sisteme yüklerlerse biz iyi kötü destek sağlamaya çalışıyoruz. Şuana kadar belki de makine ekipman için başvurup alamayan yüzde 10'dur. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.